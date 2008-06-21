Ценители горячего напитка собрались в Логойском районе

Там сегодня проходит массовая дегустация чая. Экзотические сорта бодрящего напитка, целебные травы и ярмарка меда – праздник чая стал более чем уместным в знойную погоду. Желающие могут попробовать все разнообразие сортов чая: красный, черный, белый и зеленый.



Мед на дегустации можно попробовать отдельно. Сегодня местные пчеловоды организовали свою дегустацию. Они удивляют своим напитком – пчелиным молоком.



Баловаться чайком посетители будут до самого вечера. Скучно не будет – праздник чая организаторы разбавили концертной программой.