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Ценители горячего напитка собрались в Логойском районе

21 июня 2008 16:55
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Там сегодня проходит массовая дегустация чая. Экзотические сорта бодрящего напитка, целебные травы и ярмарка меда – праздник чая стал более чем уместным в знойную погоду. Желающие могут попробовать все разнообразие сортов чая: красный, черный, белый и зеленый.

Мед на дегустации можно попробовать отдельно. Сегодня местные пчеловоды организовали свою дегустацию. Они удивляют своим напитком – пчелиным молоком.

Баловаться чайком посетители будут до самого вечера. Скучно не будет – праздник чая организаторы разбавили концертной программой.
# общество

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