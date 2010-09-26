Целый административный городок появился у лоевских пограничников

Крупнейший в стране отдел береговой охраны переехал в новое современное здание — со своей котельной, отапливаемыми гаражами, заправочной станцией, спорткомплексом и баней.

На пограничных Днепре и Соже белорусские военные катера впервые появились 10 лет назад. Сегодня же отдел береговой охраны «Лоев» — крупнейшее в своём роде пограничное подразделение страны.

Правда ,долгие годы пограничники добросовестно выполняли свой долг, ютясь на правах квартирантов в здании местного военкомата. Сегодня все изменилось. В их распоряжении — новый современный административный комплекс.

Новый комплекс строили три года .Теперь это настоящий автономный городок: со своей котельной, отапливаемыми гаражами, заправочной станцией, спорткомплексом, баней и уютным административно-жилым корпусом. Комнаты для личного состава и казармой-то не назовешь. Скорее номера пятизвездочной гостиницы

Виктор Ткач, ветеран Военно-морских сил:

Я служил в те времена, когда о таком можно было только мечтать. Сейчас всё делается для народа. Чтоб и служить хорошо, и отдыхать хорошо.

Во сколько обошлось новоселье здесь не говорят. Военная тайна. Но уверены инвестиции в безопасность страны вернутся.

Игорь Мороз, начальник Гомельской пограничной группы:

Только за этот год на участке задержано свыше 300 нарушителей пограничного законодательства. Предотвращена контрабанда на 5,5 миллиардов рублей — это огромная сумма.

Для комфортной службы нужны многие слагаемые .Современная техника, новейшее оборудование . Но прежде всего — забота о людях. В Лоеве это учли. И два года назад построили для пограничников два уютный многоквартирный дом.

Государственная граница под надежной охраной. Эту истину уже поняли и местные жители, и потенциальные нарушители. Потому за прошлый год на 200-километровом участке, где несет службу Лоевский отдел береговой охраны, количество нарушений сократилось почти на треть.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.