Целый административный городок появился у лоевских пограничников

На пограничных Днепре и Соже белорусские военные катера впервые появились 10 лет назад. Сегодня же отдел береговой охраны «Лоев» — крупнейшее в своём роде пограничное подразделение страны.
Правда ,долгие годы пограничники добросовестно выполняли свой долг, ютясь на правах квартирантов в здании местного военкомата. Сегодня все изменилось. В их распоряжении — новый современный административный комплекс.
Новый комплекс строили три года .Теперь это настоящий автономный городок: со своей котельной, отапливаемыми гаражами, заправочной станцией, спорткомплексом, баней и уютным административно-жилым корпусом. Комнаты для личного состава и казармой-то не назовешь. Скорее номера пятизвездочной гостиницы
Виктор Ткач, ветеран Военно-морских сил:
Я служил в те времена, когда о таком можно было только мечтать. Сейчас всё делается для народа. Чтоб и служить хорошо, и отдыхать хорошо.
Во сколько обошлось новоселье здесь не говорят. Военная тайна. Но уверены инвестиции в безопасность страны вернутся.
Игорь Мороз, начальник Гомельской пограничной группы:
Только за этот год на участке задержано свыше 300 нарушителей пограничного законодательства. Предотвращена контрабанда на 5,5 миллиардов рублей — это огромная сумма.
Для комфортной службы нужны многие слагаемые .Современная техника, новейшее оборудование . Но прежде всего — забота о людях. В Лоеве это учли. И два года назад построили для пограничников два уютный многоквартирный дом.
Государственная граница под надежной охраной. Эту истину уже поняли и местные жители, и потенциальные нарушители. Потому за прошлый год на 200-километровом участке, где несет службу Лоевский отдел береговой охраны, количество нарушений сократилось почти на треть.
Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.