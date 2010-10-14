Царя для Витебского зоопарка нашли в Калининграде

Царь зверей из Калининграда транзитом через Минск прибыл в Витебск на постоянное место жительства. Десятимесячного львенка по кличке Марко в Витебском зоопарке ждали почти год.

В дороге путешественник вел себя тихо и спокойно: сначала ему пришлось коротать время в багажном отделении самолета, затем – в такси. Все необходимые для Марко условия в зоопарке уже созданы.



Пассажиры, которые спускались с трапа самолета, сразу и не поняли, почему мы встречаем их с камерой и вокруг чего такой ажиотаж. А вот о том, что рядом с их чемоданами в багажном отделении дремлет самый что ни на есть настоящий лев – даже и не догадывались.

Малыш по кличке Марко в самолете провел около часа. Причем вполне себе законно: и билет, и документы при нем, вернее, при его сопровождающих. Разве что увидеть чудо-львенка в Минске не довелось никому: путешествие Марко прошло в специальном ящике для перевозки. Причем никаких успокоительных препаратов не понадобилось: из багажного отделения не доносилось ни шума, ни рычания.

Ирина Орлова, ветеринарный врач Витебского зоопарка:

Вчера вечером его познакомили с перевозкой. С этим ящиком-клеткой, в котором он должен был ехать. Ему просто дали освоиться в этом замкнутом пространстве.

Алексей Андрейков, директор Витебского зоопарка:

Кондиционер был включен, поступление воздуха. В самолете мы волновались, конечно, больше, так как не было доступа в багажное отделение.

Однако для белорусской авиакомпании такой ценный груз, оказывается, уже не экзотика. Уже летали не то что кошки и собаки, а даже обезьяны и крокодилы. Опыт нестандартных перевозок немалый.

Почти четыре часа – и Марко в Витебске. Здесь его ждали почти год. После того как в зоопарке не стало льва по кличке Ригус, оказалось, что приобрести нового – настоящая проблема. Решение ценой в 1200 евро нашлось лишь в Калининграде.

Царя зверей и встретили по-царски. Печку в отведенной Марко клетке топили целый день, а на ужин подали говядину. Ближайший месяц львенок пробудет в карантине. А самое интересное, что в зоопарке уже думают и о личном счастье новосела: поиск для Марко подружки-львицы уже начали.

Юлия Романович, Яна Шипко, Евгений Левковец, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ