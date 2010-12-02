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C помощью иностранных инвестиций в Витебской области возведут 4 гидроэлектростанции и автомобилестроительный завод

02 декабря 2010 07:12
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Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Косинец.

Сегодня привлечение инвестиций – одно из приоритетных направлений в развитии области. Регион вкладывает так же в социальную инфраструктуру и инновационные программы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:
Будет также уделено самое пристальное внимание программам «Витебский лен», «Витебский лес», «Витебский мех», «Витебский газ», развитию автомобиле- и машиностроения. Это в значительной степени позволит уйти от той зависимости, которую мы сегодня испытываем от импортного сырья.

# Экономика # общество

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