C помощью иностранных инвестиций в Витебской области возведут 4 гидроэлектростанции и автомобилестроительный завод

Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Косинец.

Сегодня привлечение инвестиций – одно из приоритетных направлений в развитии области. Регион вкладывает так же в социальную инфраструктуру и инновационные программы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Будет также уделено самое пристальное внимание программам «Витебский лен», «Витебский лес», «Витебский мех», «Витебский газ», развитию автомобиле- и машиностроения. Это в значительной степени позволит уйти от той зависимости, которую мы сегодня испытываем от импортного сырья.