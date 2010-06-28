C какими недостатками в Минске сдают новостройки

Свои претензии к застройщику Алексей Резаков, как и все жильцы одной из минских новостроек, начал вписывать в историю, как только преступил порог долгожданных апартаментов.

Ведь это только поначалу казалось, что жилищная проблема наконец-то решена. На голом месте обнаруживаются сплошные недостатки. Дефекты проектирования начали всплывать на поверхность, сыпаться с потолка, лезть во все щели, заставлять мёрзнуть...

Алексей Резаков, житель новостройки:

После того как мы заселились, два месяца отсутствовала горячая вода — её дали где-то к осени. К тому же, стоял вопрос с отоплением, но мы его решили (писали письма).

Стеклопакеты на лоджии в моей квартире с дефектами. Я написал об этом в письме застройщику. Приехал изготовитель окон, посмотрел, сказал, что это не его дефект — получено при установке окон.

С зарядки уже как год начинается и заканчивается день жильцов этого дома (см. видео к сюжету — ред.). Только представьте: с 9-го на 1-й, с 1-го на 9-й. Да ещё с сумками, стройматериалами, колясками... И всё потому, что еще со времени заселения лифт в доме не. И только по статье в жировке можно понять, что лифт действительно работает.

Михаил Гелейша, житель новостройки:

Говорят, что некоторые жильцы пользуются этим лифтом, когда им надо поднять, например, какие-то стройматериалы. Они звонят лифтёру или какому-то ответственному лицу и за деньги поднимают свои крупногабаритные грузы. Мы уже полтора года не можем вселиться в этот дом, потому что он течет — везде, со всех щелей. Мы уже сами зашпатлёвываем окна. Мы не будем с ними судиться, потому что уже нет ни сил, ни энергии.

Ничего не скажешь — мастерски. И в то время как репутация проектировщиков с предельной скоростью катилась вниз, сотни новосёлов «дома брака» недоумевали: кто же вынес вердикт «принято» зданию с такой коллекцией нарушений?

Жители новостройки:

Во время дождя вода затекает в балкон, и уже ржавеет арматура. Небольшой ремонт своими силами результата не дал. Ко всему прочему, все окна неизвестно чем вымазаны — их невозможно отмыть ни одним химическим раствором.

В квартире текло везде — по краям окон, с балконов, углов… Эта вода протекала в квартиру соседу снизу. Приходили люди из организации «Минские окна», пытались исправить, но результата это не дало. Мы вызывали специалистов, сами пытались исправить — обмазывали смесями в несколько слоёв.

На залечивание проёмов у строителей, судя по всему, не хватило стекловаты. А у жителей этого дома не хватает терпения в поиске подобных «открытий». Где гарантия, что суммы, в которые минчанам выльется борьба с неровными поверхностями, дырами и подтёками не преумножит спустя время повторный ремонт? Договор ни в счёт, жильцы платят по счетам, а заявления о ненадёжных стенах — как о стену горох.

Жительница новостройки:

Осмотрев квартиру № 131, я обнаружила различного рода нарушения и недоделки. Например, подоконники и дверь лоджии имеют царапины и порезы, наружные стыки стеновых панелей не загерметизированы монтажной пеной, что недопустимо. На мои претензии застройщик мне ответил, что я сама исцарапала свои стёкла, двери и прочее, и это не является гарантийным случаем, хотя наш дом находится на гарантии.

Я была вынуждена принять квартиру с существующими недостатками, так как по кредитному договору я обязана предоставить документы на собственность квартиры в течение шести месяцев после ввода нашего строения в эксплуатацию. Однако мои замечания, а также замечания других жильцов по состоянию дома не были устранены в течение шести месяцев.

Татьяна Кибалко и Валентина Железная, телекомпания СТВ.

Данную ситуацию прокомментировал директор Государственного производственного объединения «Минскстрой» Евгений Вовна.