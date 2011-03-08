C 8 Марта белорусских женщин поздравил Александр Лукашенко

Прекрасная половина человечества принимает поздравления. Сегодня Международный женский день. Правда, в этом году в центре внимания оказалась и сама дата. 8 Марта исполнилось 100 лет.

Впрочем, такой весомый возраст празднику исключительно на пользу. И говорит лишь о том, что событие прошло проверку временем, и у наших дам есть все шансы иметь свой красный день в календаре и дальше.

С первым весенним праздником белорусских женщин поздравил Александр Лукашенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Глава государства отметил их высокий профессионализм, инициативу и предприимчивость.

«На протяжении всей истории человечества женщины сохраняют уют домашнего очага, создают гармонию семейных взаимоотношений, воспитывают детей, вдохновляют на подвиги и трудовые свершения», – говорится в поздравлении. Пусть ваши красота, обаяние, душевная щедрость, как живительный источник, питают созидательную силу общества.

Президент пожелал соотечественницам мира, счастья и благополучия.