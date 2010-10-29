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C 1 по 17 ноября в Минске перекроют один из перекрестков

29 октября 2010 19:09
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С первого ноября будет закрыто движение транспорта на пересечении улицы Харьковской и Домашевского переулка. До 17 ноября там будет проходить ремонт проезжей части.

Также с первого ноября автобус № 35 «Дружная» – Брилевичи» станет скоростным. Из маршрута исчезнут остановочные пункты «Поселок Дружба», «Улица Космонавтов» и « Яна Чечота».

В то же время скоростной автобус № 33С «Д/с «Запад» – Академия наук» изменит режим работы. По просьбам организаций, расположенных по пути следования этого маршрута, увеличивается время его работы: не до 20.00, как сейчас, а до 24.00.

С первого ноября жители микрорайона Каменная горка смогут доехать до одноименной станции метро на автобусах нового маршрута. Маршрут автобуса №159 – «Запад-3» – «Каменная горка-5», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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