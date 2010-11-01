C 1 ноября в Беларуси повышены минимальная зарплата, пенсии и пособия по уходу за ребенком

Изменения связаны с установлением нового размера бюджета прожиточного минимума.

Для пенсионерки Альбины Пожаевой сегодня доходный понедельник. Своим подругам, которые тоже на заслуженном отдыхе, Альбина Ивановна уже с утра отправляла радостные SMS.

Она уже разменяла восьмой десяток лет, однако по-прежнему старается следить за модой, в том числе и на новые технологии. Альбина Ивановна освоила компьютер и в интернете разыскивает рецепты для своих кулинарных изысков. В холодильнике у нее — сплошь натуральные продукты. Пенсия, даже до повышения, позволяет и деликатесы покупать.

Как всякая хозяйка, Альбина Ивановна в чем-то финансист: ведет свой семейный бюджет. Приход и расход у нее не конфликтуют. И дефицита никогда не бывает. Очередное повышение пенсии даст дополнительные 60 тысяч рублей в ее личную казну. Эту прибавку она собирается потратить на подарки родным к Новому году.

Альбина Пожаева, пенсионерка:

Мне пенсии хватает, я экономная хозяйка. Даже детям еще помогаю.

С 1 ноября в Беларуси трудовые пенсии вырастут в среднем на 10%. За текущий год это уже третье повышение. Оно затронет примерно 2 млн 400 тысяч граждан.

Максиму Якутику до пенсии еще далеко. Молодой врач два года как работает в городской поликлинике, но уже возглавляет хирургическое отделение.

Максим Якутик:

Я недавно купил автомобиль, правда, в кредит. Думаю, что повышение зарплаты поможет быстрее выплатить этот кредит.

Средняя зарплата в Беларуси к концу этого года должна составить 500 долларов в эквиваленте. Это предусматривает программа социально-экономического развития страны. В промышленности и коммерческом секторе такую задачу поможет выполнить эффективное хозяйствование. А вот в бюджетной сфере повысить выплаты работникам можно с помощью увеличения тарифной ставки первого разряда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

С сегодняшнего дня тарифная ставка первого разряда повысилась до 180 тысяч рублей. Это позволит увеличить зарплату работникам бюджетной сферы примерно на 30%.

Статистика показывает, что если пять лет тому назад средняя зарплата в стране составляла 463 000 рублей, то в сентябре нынешнего года этот показатель превысил 1 миллион 300 тысяч рублей.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это не первое и не последнее повышение. Это плановая работа, это те решения, которые были запланированы при условии финансовых возможностей государства.

Сергей Чалый, экономист:

Такая мера опережающего роста доходов низкооплачиваемых категорий населения по отношению ко всем остальным, как показывает практика мирового финансового-экономического кризиса, — одна из самых эффективных антикризисных мер. Эти деньги попадают именно в отечественную экономику, а не в экономику, например, наших торговых стран-партнеров.