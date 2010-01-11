БЖД: Страны Евросоюза не готовы к таким погодным условиям

Непогода стала причиной задержки составов из западной Европы.

Так, на минский железнодорожный вокзал поезд из Варшавы сегодня прибыл позже на 3 часа 10 минут. На 2,5 опоздал состав «Берлин-Москва», который следует в российскую столицу через Минск. На 8,5 задержался пассажирский поезд «Краков-Москва», в составе которого туристические вагоны. В плену у природы оказались тысячи пассажиров.

Нелетная погода «подрезала крылья» Рождественской сказке. Туристам, решившим отдохнуть на праздники за границей, предстоит долгая дорога домой. Переполненные европейские аэропорты и вокзалы отозвались затяжными ожиданиями здесь, в Минске.

«Обещанного» три часа с лишним ждали. Поезд из Варшавы прибыл с опозданием. Когда встречающие собрались на перроне в Минске, локомотив стоял еще в Бресте. Корпоративный отдых на польском курорте для компании москвичей обернулся несанкционированным отгулом. Крутые виражи Рождественских каникул эти любители горных склонов будут вспоминать еще долго.

Пассажиры поезда:

– Жуткое ощущение. Постоянно останавливался поезд, постоянно короткие замыкания, очень много искр;

– Отцепили наш локомотив, стали ждать тепловоз, который работает на дизеле. Ждали-ждали, нам вызвали автобус, который тут же по ледяной дороге угодил в кювет;

– Вокзал, куча народа, все бегают от одного перехода к другому, ждут, когда приедет поезд, чтобы поскорее добраться домой.

Константин Бояр, заместитель начальника отдела пассажирской службы Белорусской железной дороги:

– Насколько мы понимаем, страны Евросоюза, их железнодорожная администрация, не готовы к таким погодным условиям. Для них это, конечно, редкость.

Одна нехитрая процедура – и скатертью дорога. Стрелки переводят легко, даже в 40-градусный мороз. Да и от обильного снегопада – здесь знают спасение.

Николай Демидчик, механик Минского вагонного участка:

– Если большие заносы, мы людей с других предприятий железной дороги привлекаем, и круглосуточно очищаем.

Ледяной дождь – вопреки прогнозам синоптиков. Почти 10 тонн химических реагентов в экстренном порядке ушло на взлетную полосу Национального аэропорта. В итоге – все вылеты в штатном режиме. Хотя с прибытием лайнеров из Европы пришлось подождать.

Владимир Савчук, заместитель генерального директора по производству «Белавиа»:

– Задержки составляли от 1 до 3 часов и были связаны с поздним прибытием самолетов из тех аэропортов по метеоусловиям.

Попали в снежную западню и жители пристоличья. Снежные заносы и ледяная корка. Выехать из деревни было не возможно.

Жители минского района:

– Автобусы заседали, не могли тронуться;

– Увидел, что люди идут, но не доехал, развернулся и поехал дальше. Мы шли пешком.



Транспортники в свою очередь винят стихию.

Сергей Ясинский, начальник управления организации перевозок ГП «Минсктранс»:

– По большому счету безопасная перевозка всех пассажиров обеспечена.

И тем, кто не успел, и тем, кто опоздал, пенять на что-то уже не имеет смысла. Особенно если погоду делала не только природа, но и люди, которые за эту самую погоду отвечают.