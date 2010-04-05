Бывший мэр Минска Михаил Павлов удостоен ордена Отечества 3-й степени
Соответствующий Указ подписал глава государства. Также за плодотворную работу и значительный личный вклад в строительство комплекса «Минск-Арена» Президент отметил государственными наградами ряд граждан страны.Это директор по строительству арены Владимир Ермошин. Он награжден орденом Почета. Медалью «За трудовые заслуги» отмечен целый ряд строителей комплекса. Почетное звание заслуженного строителя Беларуси присвоено исполняющему обязанности председателя Мингорисполкома Николаю Ладутько, гендиректору «Минскпромстроя» Владимиру Нехаю и заместителю министра архитектуры и строительства Анатолию Ничкасову.