Бывший мэр Минска Михаил Павлов удостоен ордена Отечества 3-й степени

Строительство жилья в Беларуси и болевые точки отечественной стройиндустрии

Денег в отрасль в последние годы вложено немало, а вот отдачи - не так много, как хотелось бы. Проектируют жилье по-прежнему медленно, а строят некачественно. Но и после заселения в квартиру-недоделку, новоселу найти правду бывает ох как нелегко.