Бывший лидер секты Аум Синрике, который находился в бегах около 17 лет, сдался полиции в новогоднюю ночь

Новости Японии. В Токио арестован бывший лидер секты Аум Синрике. 46-летний Макото Хирата, который находился в бегах около 17 лет, сдался полиции сам. В отделение правоохранителей он пришёл в новогоднюю ночь.

Хирата подозревается в причастности к убийству государственного нотариуса в Токио в феврале 1995 года, а также к организации взрыва в жилом доме в японской столице месяцем позже. Сам же обвиняемый свою причастность к данным событиям полностью отрицает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От деятельности секты Аум Синрике пострадали свыше тысячи человек, несколько десятков погибли. Самый масштабный теракт члены секты провели в токийском метро 20 марта 1995 года. Тогда сторонники секты распылили боевой отравляющий газ зарин. В результате погибли около 30 человек, несколько десятков получили серьёзные отравления. В общей сложности к различным срокам тюремного заключения были приговорены 188 членов секты, двенадцати вынесена высшая мера наказания.