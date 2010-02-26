Бывшие любовницы гольфиста Тайгера Вудса сразятся в конкурсе красоты

Конкурс организован широко известным своими эксцентричными выходками теле- и радиоведущим и юмористом Говардом Стерном.

На конкурсе, который состоится 10 марта, женщины, из-за которых чуть не разрушился брак Вудса, будут выступать в таких категориях как «Купальник», «Личность» и «Талант».

Победительнице этого состязания, которая наберет наибольшее число голосов судейской коллегии, обещан приз в 100 тысяч долларов. Известно, что деньги будут предоставлены одной из работающих через интернет «служб тайных свиданий», слоганом которой является фраза «Жизнь коротка — закрути роман».

Участвовать в этом шоу уже согласились сразу четыре бывших пассии спортсмена, сообщает NEWSru.com. Зачастую прибегающий к откровенным непристойностям в прямом эфире юморист, вероятнее всего, не упустит при этом возможности подлить масла в огонь скандала вокруг имени гольфиста №1 в мире.