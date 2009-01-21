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Бывшему прокурору Минской области Михаилу Снегирю вынесли обвинение

21 января 2009 17:51
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Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Григорий Василевич на встрече с журналистами. Ранее, 13 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору внести представление об освобождении от занимаемых должностей заместителя генпрокурора Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегиря. Глава государства также поручил возбудить в отношении них уголовное дело. Михаил Снегирь обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.
# общество

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