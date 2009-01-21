Бывшему прокурору Минской области Михаилу Снегирю вынесли обвинение

Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Григорий Василевич на встрече с журналистами. Ранее, 13 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору внести представление об освобождении от занимаемых должностей заместителя генпрокурора Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегиря. Глава государства также поручил возбудить в отношении них уголовное дело. Михаил Снегирь обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.