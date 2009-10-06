Бывшего заместителя председателя Бобруйского горисполкома подозревают в создании преступной организации

Также ему вменяется в вину мошенничество, получение и дача взятки.

На протяжении четырех лет чиновник возглавлял банду, которая воровала деньги на предприятии «Комбинат железобетонных изделий». Суммы переводились на счета подставных фирм, обналичивались, а затем присваивались. По такой схеме преступники похитили 756 миллионов белорусских рублей.

Главарю группировки также предъявлено обвинение в получении от граждан 711 тысяч долларов, а также незаконные сделки в сфере недвижимости при распределении жилья в Минске. Подозреваемый находится в межгосударственном розыске.

- В городе Минске эта организация возводила дома. Квартиры продавались гражданам по цене 800 долларов за квадратный метр. На самом деле цена была гораздо выше. Но разницу уже получали в конвертах фигуранты преступного сообщества. И люди, которые давали деньги, знали об этом. Привлекается к ответственности около 16 человек. Кроме этого в рамках этого же дела возбуждено уголовное преследование в отношении директора общества «Западная недвижимость», жителя Минска, который осуществлял эту деятельность и получил незаконный доход в размере 22 тысяч долларов, - заявил Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Гененеральной прокуратуры Республики Беларусь.