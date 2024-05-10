Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо

Если существуют позитивные психологические ожидания от препарата, почему бы ни быть и негативным? Специалисты выяснили, что если пациент не верит в лечение, не сработают даже проверенные методами доказательной медицины средства, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Это так называемый эффект ноцебо. Полная противоположность плацебо.

Иногда эффект ноцебо нечаянно вызывают сами медики, перечисляя десятки возможных побочных эффектов при назначении препарата. Ученые заметили, если делать акцент на негативных возможных эффектах, у пациента больше шансов их получить.