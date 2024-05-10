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Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо

10 мая 2024 20:28
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Если существуют позитивные психологические ожидания от препарата, почему бы ни быть и негативным? Специалисты выяснили, что если пациент не верит в лечение, не сработают даже проверенные методами доказательной медицины средства, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Это так называемый эффект ноцебо. Полная противоположность плацебо.

Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо-1

Иногда эффект ноцебо нечаянно вызывают сами медики, перечисляя десятки возможных побочных эффектов при назначении препарата. Ученые заметили, если делать акцент на негативных возможных эффектах, у пациента больше шансов их получить.

Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо-4

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Рекомендуют сейчас врачам, рассказывая о препаратах, спрашивать у пациента – хочет ли он знать о побочных эффектах, либо не хочет. Врач владеет этой информацией, но, возможно, пациент скажет: «Я не хочу знать». Они будут в той частоте, в которой именно лекарства специфически может их проявить, но эта частота всегда несоизмеримо мала по сравнению с возможными психологическими, дополнительными, не специфическими эффектами, отрицательными.

Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо-7

Елена Тарасевич, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии ИПКиПКЗ БГМУ:
Если человек очень внушаемый или постоянно, тщательно прочитывает все побочные эффекты от назначенного препарата, то, безусловно, у него возникнут все побочные эффекты. Поэтому врач, когда назначает лекарственный препарат, всегда старается упредить это и рассказать пациенту о всех возможных побочных эффектах.

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