Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо
Если существуют позитивные психологические ожидания от препарата, почему бы ни быть и негативным? Специалисты выяснили, что если пациент не верит в лечение, не сработают даже проверенные методами доказательной медицины средства, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Это так называемый эффект ноцебо. Полная противоположность плацебо.
Иногда эффект ноцебо нечаянно вызывают сами медики, перечисляя десятки возможных побочных эффектов при назначении препарата. Ученые заметили, если делать акцент на негативных возможных эффектах, у пациента больше шансов их получить.
Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Рекомендуют сейчас врачам, рассказывая о препаратах, спрашивать у пациента – хочет ли он знать о побочных эффектах, либо не хочет. Врач владеет этой информацией, но, возможно, пациент скажет: «Я не хочу знать». Они будут в той частоте, в которой именно лекарства специфически может их проявить, но эта частота всегда несоизмеримо мала по сравнению с возможными психологическими, дополнительными, не специфическими эффектами, отрицательными.
Елена Тарасевич, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии ИПКиПКЗ БГМУ:
Если человек очень внушаемый или постоянно, тщательно прочитывает все побочные эффекты от назначенного препарата, то, безусловно, у него возникнут все побочные эффекты. Поэтому врач, когда назначает лекарственный препарат, всегда старается упредить это и рассказать пациенту о всех возможных побочных эффектах.
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