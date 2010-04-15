БЮТ потребовал отставки Януковича

Депутаты от блока Юлии Тимошенко утром 15 апреля на несколько минут заблокировали трибуну Верховной Рады, сообщает ИА «Украинские новости».

В окружении однопартийцев на трибуну протиснулся лидер фракции БЮТ Иван Кириленко, который зачитал оттуда обращение к народу. В нем он обвинил президента Виктора Януковича в невыполнении своих предвыборных обещаний.

— Правящей команде пора понять, что циничным обманом, ложью, сладкими пустыми обещаниями можно далеко зайти, даже взять наивысшую власть в Украине, но перед народом Украины придется отвечать, — сказал он.

Во время выступления лидера фракции прочие бютовцы развернули плакаты: «Янукович: где повышение зарплат?», «Янукович: где повышение пенсий?», «Янукович: где социальный бюджет?».



Соратник Кириленко по БЮТ, бывший вице-премьер Александр Турчинов высказался более конкретно. — Я еще раз подчеркиваю нашу позицию: или выполняйте обещания, или публично заявляйте, что вы врали людям, и уходите в отставку, — заявил Турчинов.

Демарш сторонников Тимошенко стал реакцией на отказ правящей коалиции поддержать внесенный ею же закон о повышении социальных выплат незащищенным слоям населения. В Партии регионов отказ поддержать свой законопроект объяснили необходимостью его усовершенствования.

Одним из основных обещаний Виктора Януковича в ходе его предвыборной кампании было повышение выплат малообеспеченным согражданам.