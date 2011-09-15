Бюджетникам и неработающим пенсионерам в сентябре единовременно выплатят по 500 тыс. рублей материальной помощи

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

Помощь в таком же размере получат и госслужащие, военные, получатели пособий.

Чтобы обеспечить равные возможности граждан, руководителям организаций, на работников которых не распространяется действие указа, рекомендовано выплатить единовременную материальную помощь исходя из финансовых возможностей организаций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Средства, которые требуются, – это 1,7 трлн рублей. Для того, чтобы эти выплаты были сейчас оперативно произведены, необходимо изготовление дополнительных ведомостей, чтобы по источникам расходов разнести данные финансовые средства. До конца сентября все будет выплачено.

Еще один указ касается поддержки семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Он тоже датирован 15 сентября. Указ устанавливает, что единовременные пособия с 1 октября будут увеличены в два раза. При рождении первого ребенка будет получена единовременная материальная помощь в размере 10 бюджетов прожиточного минимума, а при рождении второго и последующих детей – 14 бюджетов прожиточного минимума.

Я хотела бы обратить внимание на то, что данная норма будет касаться как раз тех детей, которые рождены с первого октября. Это по нормам закона.