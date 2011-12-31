Бюджет Беларуси на 2012-й сбалансирован и будет исполнен на всех уровнях без дефицита

Документ и в новом году сохранит социальную направленность. Рост ВВП в 2012-м составит 5-5,5%. На это будут направлены и бюджет, и денежно-кредитная политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В части налоговой политики предусмотрено стимулирование модернизации экономики, в части бюджетной решается ряд задач, связанных с финансовой стабилизацией и финансовой сбалансированностью в макроэкономическом плане.
Максим Ермолович, заместитель министра финансов Республики Беларусь:
Бюджет на 2012 год сбалансирован, будет исполняться на всех уровнях без дефицита.
Мы сохраняем качество бюджетных услуг и обеспечиваем необходимыми ресурсами поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Это адресно-социальная помощь, социальная поддержка в жилищном строительстве, социальная поддержка регионов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.
В плане бюджетных услуг мы выделяем для себя три основных приоритета: здравоохранение, образование и наука.