Бюджет-2012: потратить мы сможем только то, что заработаем. Экономия и упор исключительно на самое необходимое

Новости Беларуси. Белорусский Парламент закончил работу над бюджетом 2012. Финансовый план на следующий год одобрил Совет Республики. Документ называют сбалансированным. Это значит, что потратить мы сможем только то, что заработаем. Среди социальных приоритетов основное внимание в Беларуси – на здравоохранение и инновации.

За 30 лет работы в финансовой сфере Алла Исаченко изучила все тонкости распределения денежных потоков – личных и государственных.

Алла Исаченко, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Доходы должны равняться расходам. А в этом году у нас доходы равняются расходам. Дефицита мы себе не можем позволить, потому что мы знаем, что на дворе, за пределами этих стен, в стране и за ее пределами – кризис. В этих условиях нельзя позволить себе расходы больше, чем мы можем получить. Это как в каждой семье.

В бюджете 2012 года, считает депутат Исаченко, найден баланс между возможностями и желаниями. Пакет бюджетных документов готовился не один месяц – обсуждение в Парламенте началось еще в марте. В том числе и налоговых изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Исаченко, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Снижение налога на прибыль с 24% до 18%. По оценкам специалистов Министерства финансов, два триллиона рублей останется у субъектов хозяйствования. И эти деньги могут пойти на развитие производства, стимулирование работников, на обновление машин.

Логика простая: 90% поступлений в государственный кошелек – это налоги, а хорошо платит отчисления в бюджет тот, кто хорошо зарабатывает. Главное – дать возможность. Ведь именно эти налоги потом идут на «социалку». В Беларуси это традиционно больше половины расходов бюджета. Речь о зарплате врачей, учителей, пенсиях, стипендиях.

Богданович Лариса, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если говорить о социальной сфере, то отрадно заметить, что там даже есть моменты, которые улучшат положение граждан нашей страны. Допустим, семьи, которые воспитывают детей первых трех лет, планируется поддержать в виде бесплатного лекарственного обеспечения деток.

Парламент закончил непростую работу над большим и серьезным документом – бюджетом-2012. Его формировали, руководствуясь одной простой идеей, которая уже давно «витает в воздухе»: жить нужно по средствам.

Минчане:

Экономить, конечно, нужно. Но в разумных целях.

Планирование должно быть разумным, прежде всего. Вот и все.

На финансовом плане сказываются и интеграционные проекты.

Георгий Гриц, экономист:

Мы вошли в Таможенный союз, входим в Единое экономическое пространство, входим в ЕврАзЭС. И, действительно, это больше рынки, больше возможности. Но не всегда бывает все хорошо. За каждое хорошее надо платить какую-то цену. Необходимо соответствовать той же налоговой нагрузке, уровню господдержки, как и у наших партнеров по Таможенному союзу.

Уменьшается, с одной стороны, роль государства, государственных институтов с точки зрения поддержки субъектов хозяйствования, с точки зрения, может быть, перенесения части затрат в большей степени на население. Это касается ЖКХ, транспортных затрат. Но, с другой стороны, это не просто самоцель государства. Это, я бы сказал, общемировые тенденции.

Распылять государственные деньги не будут. Финансовые потоки пойдут на проекты с высокой степенью готовности и развитие тех производств, что работают с прицелом на экспорт. Тем более что в условиях предсказуемости с энергоносителями работать уже гораздо проще. Выгода только от нефтяных договоренностей на прошлой неделе – 700 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Попов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы должны выйти на положительное сальдо. От снижения цен в рамках Единого экономического пространства, в котором мы начнем действовать с 1 января, мы можем получить совокупный эффект около 4 миллиардов долларов.

Минфин предполагает реально зафиксировать инфляцию в следующем году на уровне 22%. Расчеты на следующий год велись с учетом того, что курс доллара будет чуть более девяти тысяч рублей. Но, в целом, как эксперты ни называют нынешний финансовый документ – сдержанный, скромный, сбалансированный, смысл его понятен всем: экономия и упор исключительно на самое необходимое.