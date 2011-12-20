Бюджет-2012: потратить мы сможем только то, что заработаем. Экономия и упор исключительно на самое необходимое

За 30 лет работы в финансовой сфере Алла Исаченко изучила все тонкости распределения денежных потоков – личных и государственных.
Алла Исаченко, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Доходы должны равняться расходам. А в этом году у нас доходы равняются расходам. Дефицита мы себе не можем позволить, потому что мы знаем, что на дворе, за пределами этих стен, в стране и за ее пределами – кризис. В этих условиях нельзя позволить себе расходы больше, чем мы можем получить. Это как в каждой семье.
В бюджете 2012 года, считает депутат Исаченко, найден баланс между возможностями и желаниями. Пакет бюджетных документов готовился не один месяц – обсуждение в Парламенте началось еще в марте. В том числе и налоговых изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алла Исаченко, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Снижение налога на прибыль с 24% до 18%. По оценкам специалистов Министерства финансов, два триллиона рублей останется у субъектов хозяйствования. И эти деньги могут пойти на развитие производства, стимулирование работников, на обновление машин.
Логика простая: 90% поступлений в государственный кошелек – это налоги, а хорошо платит отчисления в бюджет тот, кто хорошо зарабатывает. Главное – дать возможность. Ведь именно эти налоги потом идут на «социалку». В Беларуси это традиционно больше половины расходов бюджета. Речь о зарплате врачей, учителей, пенсиях, стипендиях.
Богданович Лариса, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если говорить о социальной сфере, то отрадно заметить, что там даже есть моменты, которые улучшат положение граждан нашей страны. Допустим, семьи, которые воспитывают детей первых трех лет, планируется поддержать в виде бесплатного лекарственного обеспечения деток.
Парламент закончил непростую работу над большим и серьезным документом – бюджетом-2012. Его формировали, руководствуясь одной простой идеей, которая уже давно «витает в воздухе»: жить нужно по средствам.
Минчане:
Экономить, конечно, нужно. Но в разумных целях.
Планирование должно быть разумным, прежде всего. Вот и все.
На финансовом плане сказываются и интеграционные проекты.
Георгий Гриц, экономист:
Мы вошли в Таможенный союз, входим в Единое экономическое пространство, входим в ЕврАзЭС. И, действительно, это больше рынки, больше возможности. Но не всегда бывает все хорошо. За каждое хорошее надо платить какую-то цену. Необходимо соответствовать той же налоговой нагрузке, уровню господдержки, как и у наших партнеров по Таможенному союзу.
Уменьшается, с одной стороны, роль государства, государственных институтов с точки зрения поддержки субъектов хозяйствования, с точки зрения, может быть, перенесения части затрат в большей степени на население. Это касается ЖКХ, транспортных затрат. Но, с другой стороны, это не просто самоцель государства. Это, я бы сказал, общемировые тенденции.
Распылять государственные деньги не будут. Финансовые потоки пойдут на проекты с высокой степенью готовности и развитие тех производств, что работают с прицелом на экспорт. Тем более что в условиях предсказуемости с энергоносителями работать уже гораздо проще. Выгода только от нефтяных договоренностей на прошлой неделе – 700 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Попов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы должны выйти на положительное сальдо. От снижения цен в рамках Единого экономического пространства, в котором мы начнем действовать с 1 января, мы можем получить совокупный эффект около 4 миллиардов долларов.
Минфин предполагает реально зафиксировать инфляцию в следующем году на уровне 22%. Расчеты на следующий год велись с учетом того, что курс доллара будет чуть более девяти тысяч рублей. Но, в целом, как эксперты ни называют нынешний финансовый документ – сдержанный, скромный, сбалансированный, смысл его понятен всем: экономия и упор исключительно на самое необходимое.