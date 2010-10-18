Бюджет-2011: налоги вниз, социальные выплаты и зарплаты вверх

Главный финансовый документ страны появился в беспрецедентные сроки – за 2,5 месяца до начала года. Причем бюджет был принят вместе с тремя другими важными законами. В результате, в следующем году работники госсектора могут рассчитывать на то, что зарплаты увеличатся на 35%.

Бюджет-2011 соединяет, казалось бы, несовместимые параметры. Социальные выплаты увеличатся на 40%, вырастет не только жалование, но и пенсии, и стипендии. В то же время снизится налоговая нагрузка. Предприниматели заплатят в казну на 700 миллиардов меньше. Однако в плюсе окажутся все стороны.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Снижение налоговой нагрузки увеличит деловую активность. А увеличение деловой активности – создание новых рабочих мест и новых субъектов хозяйствования — увеличивает налоговую базу. Таким образом, снижение налогов в перспективе приводит к повышению доходов бюджета.

В прошлые годы бюджет Беларуси был профицитным. Доходы превышали расходы. Образовался резерв, «запас прочности», который позволит в 2011 году выполнить дополнительные финансовые обязательства. Кроме того, тратить бюджетные средства теперь будут более осмотрительно. В приоритете – только эффективные капиталовложения.

Максим Ермолович, начальник главного Максим Ермолович:

Мы повысили эффективность бюджета. Сконцентрировали ресурсы бюджета в капитальном строительстве на ключевых объектах. Это позволило нам увеличить текущие расходы, то есть заработную плату. Оптимизация расходов по всем статьям, а также их эффективное использование позволяет нам быстрыми темпами идти на повышение заработной платы.

При этом рост социальных выплат нельзя назвать особенностью только бюджета 2011 года. Статистика подтверждает, что государство планомерно проводит такую политику. В частности, подсчитано, что, начиная с 1995 года, реальные доходы населения увеличились почти в шесть раз.

Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Это колоссальный рост. И он происходит, потому что развиваются промышленность и другие отрасли экономики. У нас есть хороший прирост валового внутреннего продукта, производительность труда. Мы получаем денежные средства, которые можем направить на увеличение заработной платы, на увеличение пенсий.

Бюджет следующего года предполагает, что государство поможет не только повышенными зарплатами. Предусмотрено, что кредиты на строительство жилья станут более доступными, а услуги ЖКХ будут частично финансироваться из госказны.

Алексей Адашкин, Игорь Пучков, Александр Миранович, телекомпания СТВ