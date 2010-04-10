Бытовые проблемы ветеранов Заводского района возьмет на себя территориальный центр соцобслуживания

По адресу Партизанский проспект, 52 открылся консультационный пункт для участников Великой Отечественной.

Сюда можно обращаться каждую среду апреля с 14.00 до 18.00 по вопросам здравоохранения, социального и жилищно-коммунального обслуживания.

Сергей Ботян, директор территориального центра социального обслуживания населения Заводского района Минска:

Мы рассчитываем, что явка будет, то есть специалисты будут загружены, но большого ажиотажа ожидать, конечно, не стоит, потому что, в принципе ветеран, и в обычное время может прийти со своими проблемами, не только в этом году и не только в апреле, и все их решить.