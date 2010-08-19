Бытовое обслуживание в Беларуси шагнет на ступеньку выше

На эти цели уже в ближайшие годы направят почти 100 миллиардов рублей. Определенные нормативы по оказанию самых популярных у населения услуг еще в начале двухтысячных закрепили в рамках соцстандартов. Однако теперь, когда вопрос количества объектов в этой сфере сняли – ставку будут делать уже на количество услуг.

Служба быта на селе не забыта. Местному предпринимательству здесь особая поддержка. Открыть свое дело по решению бытовых неполадок решаются единицы. По статистике такие организации малорентабельны. Но те, кто один раз попробовал, из этого бизнеса уже не уходят.

Артур приехал в Беларусь 10 лет назад. Для жизни место выбрал спокойное и красивое. Прямо под Минском. Бывшая деревня Ждановичи, теперь гордо именуется агрогородком. Свое дело начал с малого – менял набойки в туфлях. Теперь есть и свое помещение, а любую, казалось бы ветхую обувь может вернуть к жизни.

Артур, предприниматель:

– Сельсовет поддерживал, на счет открытия киоска. Это было лет 8-10 лет назад.

Этот магазин тоже «частник». Продуктовую конкуренцию выдерживает благодаря ассортименту. Наравне с белокочанной – здесь продают грейпфруты. Недорогие консервы – граничат с красной рыбой.

Александр Романчик, заместитель директора магазинов розничной торговли:

– У нас магазины по принципу «магазин у дома». Мы стараемся поддерживать ассортимент товаров первой необходимости.

Подстричь, покрасить и завить – это абсолютно доступно и обыденно. Теперь службы быта на селе предлагают современные услуги, которые и в больших городах не все попробовали.

Татьяна, женский мастер парикмахерской:

– У нас делаются и спа-процедуры, и депиляция воском, и афрокосички плетем. Самый широкий спектр, который существует в Минске.

Единственное, что смущает жителей – сходить с новой прической особо некуда.

Анна, клиентка парикмахерской:

– Если бы был здесь, например, кинотеатр, то в Минск бы не ездили. А так, ничего нет. Вся молодежь тусуется в Минске.

Развитие социальной сферы села предусмотрено в новом проекте Государственной программы укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий. Объектов службы быта станет больше, а услуги будут разнообразнее.

Владимир Крук, первый заместитель генерального директора Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населения:

– Это развитие туристической инфраструктуры, создание условий для агро- и экотуризма.

По нормативу в стране на полторы тысячи жителей должен быть один комплексный приемный пункт. Сейчас количество таких организаций приближается уже к двум тысячам. Теперь устроители быта думают над тем, какие принципиально новые услуги предложить населению.

Алина Змачинская, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.