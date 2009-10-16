Быстрый доступ в Интернет станет законным правом граждан Финляндии

Начиная с июля 2010, телекоммуникационные компании Финляндии будут обязаны обеспечить Интернетом с минимальной скоростью один мегабит в секунду все 5,2 млн. жителей.

«Мы думаем, что это то, без чего невозможно жить в современном обществе. Интернет нужен нам так же, как предоставление банковских услуг, водоснабжение и электричество», - считает Лаура Викконен законодательный советник Министерства Телекоммуникаций и транспорта.

Около 95% жителей Финляндии имеют доступ в Интернет, но в мелких городах и поселках он крайне медленный и, в некоторых местах, отсутствует вообще.

Закон не ограничивается просто доступом в Интернет, планируется также к 2015 году поднять скорость с одного мегабита в секунду до 100 для каждого гражданина Финляндии - пользователя мировой сети Интернет, информирует агентство «Интерфакс-Запад».