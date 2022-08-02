«Было страшно». Гендиректор «Минскоблагросервиса» рассказал, как предприятие выбилось в передовики
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ни губернатору, ни местной вертикали, ни нынешним владельцам бывшего аутсайдера краснеть перед Президентом не пришлось. Вот так выглядят настоящие перемены – за два года выбились в передовики.
Дмитрий Шабар, генеральный директор «Минскоблагросервиса»:
Я приехал сюда, это было ближе к весне, съездил, посмотрел на поле. Пока по нему прошел, споткнулся раз 10 о камни. Потом поехал на второе поле – было страшно. Потом, когда собрались, сели, обсудили, выбрали пару участков, посеяли. И по всходам кукурузы я ее не увидел, а увидел только сорняки – мне еще страшнее стало. Но агроном и директор выполнили весь ряд мероприятий, и через две-три недели кукуруза стояла лучшая во всем Вилейском и Мядельском регионе.
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