«Была поставлена инфузия». Врач комментирует состояние беременной, которую бросили литовские пограничники

Проблем у наших литовских соседей становится все больше. Страна в острой фазе миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И похоже, что справляться с этим Вильнюсу придется самостоятельно. Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе. Хотя на помощь сообщества, конечно, рассчитывали.

Ольга Шерснева, ведущая:

Тем временем наши пограничники продолжают фиксировать случаи нечеловеческого обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.