«Была поставлена инфузия». Врач комментирует состояние беременной, которую бросили литовские пограничники
Проблем у наших литовских соседей становится все больше. Страна в острой фазе миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И похоже, что справляться с этим Вильнюсу придется самостоятельно. Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе. Хотя на помощь сообщества, конечно, рассчитывали.
Ольга Шерснева, ведущая:
Тем временем наши пограничники продолжают фиксировать случаи нечеловеческого обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.
И совершенно вопиющий факт: на кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Органами нашей пограничной службы потерпевшей на месте оказана первая помощь.
Владимир Чекавый, главврач Поставской центральной районной больницы:
Оказана амбулаторная помощь мужу. Супруга нуждалась в более ургентной, экстренной помощи, интенсивной помощи. Поэтому была поставлена инфузия – капельница, и в таком состоянии после осмотра детей, оказания помощи на месте больная бригадой скорой помощи была доставлена в Поставскую ЦРБ. Но диспетчер нас предупредила, принято решение мною о госпитализации, поэтому в приемном отделении уже были врачи. Врач-педиатр, реаниматолог, который постоянно находится, врач – акушер-гинеколог был вызван по скорой помощи, а также другой медицинский персонал. Вместе с дежурным врачом была пациентка осмотрена, и принято решение, что больная требует госпитализации. Госпитализация в родильном отделении. Оно находится у нас на одном этаже с реанимацией, поэтому ночью после совместного осмотра и комплекса лечебных мероприятий было назначено постоянное наблюдение врача-реаниматолога и другого медицинского персонала.