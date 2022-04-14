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Бычковский о безвизе для литовцев и латышей: «Разрешено посещение пограничной зоны без получения пропусков»

14 апреля 2022 16:15
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Гражданам Литвы и Латвии разрешен безвизовый въезд в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока на месяц, начиная с 15 апреля.

Бычковский о безвизе для литовцев и латышей: «Разрешено посещение пограничной зоны без получения пропусков»-1

На фоне длительных коронавирусных ограничений у соседей не было возможности посетить родственников. Визовый вопрос теперь снимается. Причем правом безвизового въезда иностранцы могут воспользоваться неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси.

Бычковский о безвизе для литовцев и латышей: «Разрешено посещение пограничной зоны без получения пропусков»-4

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Данное решение обеспечит возможность гражданам этих стран приехать в Беларусь после снятия ограничений и во время наступающих религиозных праздников, а также посетить своих родственников. Пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Также для указанной категории граждан разрешено посещение пограничной зоны без получения пропусков.

Бычковский о безвизе для литовцев и латышей: «Разрешено посещение пограничной зоны без получения пропусков»-7

При посещении пограничной зоны без пропусков при въезде в Беларусь необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы. В своем обращении иностранец должен указать населенные пункты и цель их посещения.

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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