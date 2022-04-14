Бычковский о безвизе для литовцев и латышей: «Разрешено посещение пограничной зоны без получения пропусков»

Гражданам Литвы и Латвии разрешен безвизовый въезд в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока на месяц, начиная с 15 апреля.

На фоне длительных коронавирусных ограничений у соседей не было возможности посетить родственников. Визовый вопрос теперь снимается. Причем правом безвизового въезда иностранцы могут воспользоваться неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Данное решение обеспечит возможность гражданам этих стран приехать в Беларусь после снятия ограничений и во время наступающих религиозных праздников, а также посетить своих родственников. Пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Также для указанной категории граждан разрешено посещение пограничной зоны без получения пропусков.