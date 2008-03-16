Бум усыновления в Витебской области

Сенненский район превратился в планету приёмных детей. В деревнях Пламя и Рулёвщина уже сейчас, что ни дом, то островок детских улыбок.

В 40 семьях около 60 приёмных детей. И это как говорят местные жители только начало. В ближайшем будущем они хотят усыновить как можно больше детей из местного приюта, которые уже забыли, что такое внимание родителей.

Эту местность уже давно называют пламенем детских улыбок. Не деревня, а целый город приёмных семей. Здесь почти каждый дом, как уголок восстановленного счастья, уголок, где детям возвратили детство.

Ещё недавно Владимир и Елена даже подумать не могли, что их семья будет напоминать настоящий оркестр. Из дуэта в квартет их детская команда превратилась 2 года назад. В тот момент, когда в местном приюте Малаховы в первый раз в жизни услышали "мама и папа" от тогда ещё чужих Стасика и Наташи.

В этом клубе приёмных родителей как в исповедальне. Каждый месяц на тайном совете в Пламенской школе - пламя новостей, идей, переживаний. Жители Пламени говорят, что дарить детям огонь любви у них уже в крови. В деревне 16 приёмных семей. И это только начало. Начало нового счастья, которое как на детском рисунке, начинается с мамы и папы.

