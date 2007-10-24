Буква закона или закон о буквах?

Парламентарии в 1-ом чтении приняли правила белорусской орфографии и пунктуации.

Учить школьников белорусскому языку скоро будут по-новому. Сегодняшние ученики пишут сочинения и диктанты по правилам, принятым ещё в 1959 году, но в действительности и литераторы, и педагоги, и журналисты уже давно пользуются "своим" вариантом белорусского.

Наибольшее количество вопросов перспектива введения новых правил вызвала у депутатов Палаты представителей. Бывших учителей, как и бывших разведчиков, не бывает. Вот и переживает вчерашний педагог, а сегодня - депутат парламента, председатель постоянной комиссии Владимир Зданович за тех учеников, которые, возможно, уже 1 сентября 2010 года начнут грызть гранит науки по новым правилам.

Так что же будет с белорусской орфографией и пунктуацией? В Министерстве образования уверены: нововведения на руку студентам и школьникам. Меньше станет исключений, правила переноса будут весьма вольными, заимствованные слова будут писать по белорусским правилам. Непосредственные "пользователи" закона к ближайшей перспективе относятся не по-детски спокойно и философски.

Предугадывая волну возмущения абитуриентов и их родителей, оговаривается адаптационный период: до 2010 года школьников будут учить писать по новым правилам. Обещают, что процесс будет постепенным, безболезненным. Революции в лингвистике не предвидится, как впрочем и грандиозных материальных затрат.

Хоть и предполагается, что новые правила будут закреплены на законодательном уровне, но существенных мер наказания нарушителям чистоты языка пока не предвидится. Все остается на совести носителей языка. Хоть в некоторых случаях, с грустью замечают разработчики новых правил, этих самых носителей стоило бы и наказать. За излишне вольное обращение с родным языком.

