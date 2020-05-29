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Будут ли работать школьные лагеря и как можно подготовиться летом к олимпиадам нового учебного года?

29 мая 2020 09:04
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Гость программы «Большой город» Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома.

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Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы все понимаем, что количество участников, которые придут в школьные лагеря, сократится относительно прошлого года. Мы сейчас изучаем этот вопрос – какое количество учащихся планируют пройти оздоровление в школьных лагерях. Олимпиадное движение не останавливается. И, несмотря на то, что мы только-только закончили республиканскую олимпиаду, мы уже сейчас изучаем запросы родителей на открытие профильных отрядов по подготовке детей к олимпиадам, которые стартуют с сентября-октября уже нового учебного года.

Будут ли работать школьные лагеря и как можно подготовиться летом к олимпиадам нового учебного года?-1

Мы создаем специальные отряды по изучению на повышенном уровне, чтобы они могли в летний период в интересной для себя форме прибавить свои знания и еще дополнительно узнать новую информацию. И эти профильные лагеря тоже будут функционировать в учреждениях образования. Сейчас мы изучаем потребность и возможность, прежде всего, желание родителей привести ребенка в школьный лагерь.

# Образование в Беларуси # общество # Илона Волынец

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