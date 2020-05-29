Будут ли работать школьные лагеря и как можно подготовиться летом к олимпиадам нового учебного года?

Гость программы «Большой город» Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома.

«Рекомендации сейчас разрабатываются». Как пройдут выпускные вечера в Минске

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы все понимаем, что количество участников, которые придут в школьные лагеря, сократится относительно прошлого года. Мы сейчас изучаем этот вопрос – какое количество учащихся планируют пройти оздоровление в школьных лагерях. Олимпиадное движение не останавливается. И, несмотря на то, что мы только-только закончили республиканскую олимпиаду, мы уже сейчас изучаем запросы родителей на открытие профильных отрядов по подготовке детей к олимпиадам, которые стартуют с сентября-октября уже нового учебного года.