Будущих звезд биатлона собирает в Минске «Снежный снайпер»

Сегодня лыжники будут стрелять из пневматического оружия. Завтра на лыжероллерной трассе по проспекту Победителей состоится торжественная церемония открытия, а затем — состязания по лыжным гонкам.
Этот республиканский турнир — один из самых масштабных и успешных проектов Президентского спортивного клуба. Причём участвуют в нём биатлонисты, которые не занимаются в специализированных школах.
Юных лыжников, помимо состязаний, ожидают встречи с титулованными спортсменами, красочная шоу-программа и фейерверк.