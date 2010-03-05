Будущих звезд биатлона собирает в Минске «Снежный снайпер»

Финал соревнований на призы Президентского спортивного клуба пройдет в столице в третий раз.

Сегодня лыжники будут стрелять из пневматического оружия. Завтра на лыжероллерной трассе по проспекту Победителей состоится торжественная церемония открытия, а затем — состязания по лыжным гонкам.

Этот республиканский турнир — один из самых масштабных и успешных проектов Президентского спортивного клуба. Причём участвуют в нём биатлонисты, которые не занимаются в специализированных школах.

Юных лыжников, помимо состязаний, ожидают встречи с титулованными спортсменами, красочная шоу-программа и фейерверк.