Будущие IТ-специалисты получили возможность трудоустроится в крупнейших компаниях республики

Научно-технологическая ассоциация <Инфопарк> в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники провела <День карьерного роста>. Проблем трудоустройства выпускников с IТ-специальностями в Беларуси нет.

Тем не менее, быстрое развитие информационных технологий постоянно требует новых специалистов, обладающих современными знаниями. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники практически ежегодно появляются новые специальности, соответствующие потребностям рынка информационных технологий.

Крупнейшие IТ-предприятия создают в вузе свои лаборатории по обучению студентов той работе, которой им в дальнейшем придётся заниматься. А на ярмарке вакансий студентам предоставляется возможность сопоставить свои знания с потребностями рыка информационных технологий, найти себе если не место работы, то предприятие, которое возьмёт на постоянную практику с дальнейшим трудоустройством. 20 ведущих IТ-компаний выставили около 100 вакансий для студентов.

День карьерного роста IТ-специалистов проводится ежегодно уже в течение пяти лет. Подобная ярмарка вакансий всегда вызывает у студентов повышенный интерес, поскольку предоставляет возможность напрямую связаться с компаниями-работодателями.