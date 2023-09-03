«Буду учиться на одни десятки!» Как юные белорусы встретили День знаний?
Новости Беларуси. На неделе Беларусь отметила День знаний. Каждый третий житель нашей страны учится. Потому 1 сентября для белорусов не просто формальность, а полноценный праздник, который открывает доступ к новым знаниям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В современном мире, согласитесь, это дорогой и ценный актив, который гарантирует успешное будущее не только его обладателю, но и государству в целом. О том, что интеллект нации – наше самое большое богатство, скажет и Президент.
Александр Лукашенко уже традиционно 1 сентября встречает вместе с юными белорусами на торжественной линейке. В тот раз глава государства посетил детский технопарк. Это на самом деле особая территория, где наука и знания правят балом. И это абсолютно в духе времени.
Школа меняется. Меняются формы и форматы получения и подачи знаний. Дистанционно, удаленно, используя соцсети, виртуальную и дополненную реальность. Даже дневники и журналы глубоко ушли в онлайн. Но есть еще в этом круговороте константы, которые не дают сойти с точки опоры. Традиционная линейка, первый звонок, волнения и радость первоклассников и их родителей – то, что связывает многие поколения воедино.
Давайте посмотрим, как встречали День знаний в белорусских школах в этот раз.
Первый раз в первый класс. Впечатления, конечно, превышают все. Сердце бьется. И за ребенка, и за школу волнительно очень!
Я желаю, чтоб они хорошо учились, у них все было хорошо, хорошие оценки.
Я буду учиться на одни десятки!