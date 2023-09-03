«Буду учиться на одни десятки!» Как юные белорусы встретили День знаний?

Новости Беларуси. На неделе Беларусь отметила День знаний. Каждый третий житель нашей страны учится. Потому 1 сентября для белорусов не просто формальность, а полноценный праздник, который открывает доступ к новым знаниям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В современном мире, согласитесь, это дорогой и ценный актив, который гарантирует успешное будущее не только его обладателю, но и государству в целом. О том, что интеллект нации – наше самое большое богатство, скажет и Президент.

Александр Лукашенко уже традиционно 1 сентября встречает вместе с юными белорусами на торжественной линейке. В тот раз глава государства посетил детский технопарк. Это на самом деле особая территория, где наука и знания правят балом. И это абсолютно в духе времени.