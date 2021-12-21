Будет работать как инновационная площадка по выпуску электроники. Наталья Кочанова о создании NeoПарка
Новости Беларуси. Современное производство, медицинский и образовательный центры, паркинги и культурные пространства. Реализацию инновационного NeoПарка, который разместится на производственных площадях холдинга «Горизонт», 21 декабря оценила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Инновационно-производственный NeoПарк будет расположен в границах улицы Куйбышева, проспекта Машерова, улиц Красная и Киселева. На его территории в 18 корпусах будет создано уникальное пространство для развития передовых технологий. Как подчеркнула Наталья Кочанова, реализацию проекта продолжат держать на контроле.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
После посещения Президентом этого предприятия им было дано поручение, чтобы все неиспользуемые площади на предприятии «Горизонт» были задействованы. Причем были задействованы эффективно. Под развитие производства. В связи с этим был разработан план-график выполнения работ по вовлечению в оборот неиспользуемых площадей, который мы держим на контроле. По итогам 2021 года все запланированные мероприятия выполнены. Мы сегодня здесь посмотрели воочию, что сделано. Сегодня убрано оборудование, приведено в порядок, и все в соответствии с планом и графиком на этот год выполняется. По итогам первого полугодия 2022 года этот корпус будет введен в эксплуатацию полностью, будет установлено оборудование, и он будет работать как инновационная площадка по выпуску продукции электроники, которую традиционно выпускает это предприятие.
Работы по реконструкции инновационно-индустриального центра начались несколько месяцев назад. За это время здесь провели полную модернизацию помещений, на данный момент центр готов примерно на 60 %. Планируется, что к середине 2022 года он будет завершен полностью.