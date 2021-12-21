Будет работать как инновационная площадка по выпуску электроники. Наталья Кочанова о создании NeoПарка

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

После посещения Президентом этого предприятия им было дано поручение, чтобы все неиспользуемые площади на предприятии «Горизонт» были задействованы. Причем были задействованы эффективно. Под развитие производства. В связи с этим был разработан план-график выполнения работ по вовлечению в оборот неиспользуемых площадей, который мы держим на контроле. По итогам 2021 года все запланированные мероприятия выполнены. Мы сегодня здесь посмотрели воочию, что сделано. Сегодня убрано оборудование, приведено в порядок, и все в соответствии с планом и графиком на этот год выполняется. По итогам первого полугодия 2022 года этот корпус будет введен в эксплуатацию полностью, будет установлено оборудование, и он будет работать как инновационная площадка по выпуску продукции электроники, которую традиционно выпускает это предприятие.