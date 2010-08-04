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Будет ли увеличиваться количество мест в детских лагерях?

04 августа 2010 09:14
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На вопросы минчан отвечает Валерий Горюнов, начальник Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Планируется ли увеличение количества мест для дошкольников и школьников в детских лагерях?

Валерий Горюнов: Количество мест в лагерях увеличивать не планируется. В некоторых лагерях количество мест даже сокращается. Это объясняется тем, чтобы пребывание детей в лагерях было более комфортным. Однако количество самих лагерей будет увеличиваться.

# общество

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