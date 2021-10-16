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Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября

16 октября 2021 14:48
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Еще одна неделя осени порадовала белорусов погожими деньками. Днем воздух прогревался до +8 – +14 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Однако ближе к выходным на смену теплой и ясной октябрьской погоде пришли дожди и туманы. Кое-где наблюдалось также усиление ветра, иногда порывы достигали 15-18 м/с. Практически по всей территории Беларуси зафиксированы заморозки.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября-1

В начале следующей недели территория Беларуси окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс, которые будут распространяться с Балтийского моря. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы высока вероятность формирования туманов. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +5 °C, днем будет +7 – +13 °C.

В Риме +22°C, в Москве +8°C. О погоде в Европе на неделю с 18 по 24 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября-4

Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября-6

Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября-8

Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября-10

Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября-12

Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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