«Будет Беларусь, через букву «А». Рассказываем, как Беларусь в 1945-м стала основательницей ООН

Новости Беларуси. Еще один урок истории и тоже из 45-го, который стал поворотным на планете по многим позициям. Знаменитая фотография – 25 июня, Сан-Франциско, народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев подписывает Устав Организации Объединенных Наций, той самой, которая создавалась «для поддержания мира и безопасности на планете». Это цитата из того документа и в сегодняшнем нашем контексте очень важное замечание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но всегда ли она, то есть ООН, справляется с этим функциями – вопрос отдельный, сложный и очень дискуссионный. И тот самый, который официальный Минск не раз обозначал. А пока, продолжая историческую тему, сосредоточимся на белорусских ооновских корнях. В них на неделе основательно покопалась Яна Шипко.

Василий Киселев, историк, сын первого министра иностранных дел БССР:

Гитлер, уже шла весна 1945 года, апрель шел, дал приказ – сделать все: отравить, взорвать, застрелить, но ООН не должна быть создана.

Алескандр Опимах, заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:

Руководство Советского Союза было заинтересовано в том, чтобы количество стран-участниц, которые бы всегда могли выступать с единых позиций, естественно, в интересах Советского Союза, было максимально большим.

Владимир Снапковский, профессор кафедры международных отношений ФМО БГУ:

Рузвельт и Черчиль пагадзіліся, што дзве Савецкія рэспублікі – Украінская ССР і Беларуская ССР – могуць быць уключаны ў склад дзяржаў-заснавальнікаў новай міжнароднай арганізацыі. За што? Там некалькі прычын: уклад у барацьбу з германскім нацызмам. Гэта рэспублікі, якія першыя прынялі на сабе ўдар нацысцкай Германіі, апошняя кропка павінна быць пастаўлена на канферэнцыі ў Сан-Францыска, якая пачалася ў красавіку 1945 года. 30 красавіка 1945 года прынята рашэнне Бюро кампартыі Беларусі аб зацвярджэнні дэлегацыі. Пяць паўнапраўных членаў, Кісялеў – старшыня. І дэлегацыя вылецела ў Злучаныя Штаты. Далекая дарога праз увесь Савецкі Саюз, потым праз Аляску.

Василий Киселев:

Отец в конце апреля 1945 года, его вызвали в Москву. Зачем, тогда не говорили – вызывают, значит, вызывают, там скажут. Приехал в Москву, его там с несколькими сотрудниками, из тех 24, на аэродром. Куда летим? В Лондон. Сели на заправку, открывают люк, сходят они: «Здрасьте, Новосибирск». У всех рты вот так пооткрывались. Они полетели через несколько часов в Анкоридж. В Анкоридж они прилетают, им говорят: «Конечный счет в Сан-Франциско».

Владимир Снапковский:

7 мая, перад Днем Перамогі, яны ўжо прыбылі на канферэнцыю, і як раз першае інтэрв’ю, першае знаемства з міжнароднай дыпламатыяй адбылося. Цікавыя моманты былі звязаны з тым, як Беларусь успрымалі ў свеце тады: малавядомая рэспубліка, былі нават такія канфліктныя сітуацыі, калі на першым пасяджэнні напісалі на таблічкі White Russia – Белая Расія. Ну, White Russia – гэта асацыяцыя з белагвардзейцамі.

Василий Киселев:

Отец поправил, сказал: нет, никакого White Russia не было, нет и не будет. Будет Беларусь, через букву «А». Беларусь, отец же белорус же был. Это приняли, комиссия начала работать по созданию Устава ООН.

Алескандр Опимах:

Белорусская делегация очень активно и продуктивно принимала участие в работе этой конференции и глава белорусской делегации, министр иностранных дел Кузьма Венедиктович Киселев, являлся докладчикам комитета по вопросам деятельности Генеральной ассамблеи ООН. То, что сегодня мы видим деятельность Генеральной ассамблеи, организацию ее работы, во многом это плод работы белорусской делегации и ее главы.

Владимир Снапковский:

Першы з’езд Генеральнай асамблеі ў 1946 годзе, там адразу паставілі рэзалюцыю аб выдачы і пакаранні ваенных злачынцаў. Гэта тое, што, як кажуць, набалела, вельмі важна, адпавядала інтарэсам беларускім.

Алескандр Опимах:

Эти инициативы и идеи легли в основу дальнейших юридических документов ООН.