Будет +23°C. Когда в Беларусь вернётся тепло?

Новости Беларуси. Минувшее лето было одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя температура воздуха была +20 °C, что на 2,6 градуса выше климатической нормы. Теплее было лишь в июне, июле и августе 2010-го. Что касается нынешнего года, то осень к нам пришла по расписанию. На почве ночью местами уже отмечались заморозки, но в ближайшие дни потеплеет. Уже 8 сентября днем по Беларуси будет до +23 °C. Наступит молодое бабье лето.

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