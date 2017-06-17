«Будем удивлять»: чем живет Латвия в ожидании чемпионата мира по хоккею

Покажут ли такую же удивительную виртуозность наши хоккеисты на чемпионате мира, который вновь доверили проводить Беларуси в компании с Латвией в 2021 году? Подготовку уже пора начинать. Опыт есть у обеих стран. В Латвии мировая хоккейная баталия проходила в 2006-м, в Беларуси – в 2014-м.

О сплаве взаимных интересов – спортивных и экономических – из Риги и Вентспилса наш обозреватель Яна Шипко.

На этой летней веранде все уже как будто готово к приему фанатов со всего мира. Всеобщая любовь к хоккею витает в воздухе. О хоккейных баталиях Кристоф рассказывает так же увлекательно, как о знаменитом латышском пиве. Сам играет, правда, в любительской команде. А вот за брата, который сейчас в Канаде, надеется поболеть в составе сборной Латвии на домашних трибунах в 2021 году.

Кристоф Эглитис, бармен:

Любим хоккей, играем. Можем поехать в Минск, посмотреть хоккей… Будет туристов много.

Кристоф признается: кафе живет за счет туристов. Потому возможности заработать на чемпионате не упустят. На янтарный напиток самые большие ставки.

Кристоф Эглитис:

На чемпионате, я думаю, будет 4-5 евро за 0,5, сейчас 3, но будет подороже.

Меж тем на презентации заявки мэр Риги анонсировал пиво всего по 2 евро 20 центов. А минский и вовсе демпинговал – по 1 евро за 0,5.

Кристоф Эглитис:

2,20 ?! Не знаю, может быть.

Максим Толстой, председатель комитета городского развития Рижской думы:

Может, какой-то специальный сорт пива выйдет к 2021 году, будем удивлять. Думаю, мы найдем общий язык, как это уровнять, это не самый главный показатель. Главное – теплая дружественная атмосфера.

Вице-мэр Риги Максим Толстой в будущем чемпионате видит импульс для развития туристической инфраструктуры. После 2006-го Рига еще трижды пыталась выиграть право принимать мировое первенство. Даже в тандеме с Копенгагеном. Удача улыбнулась совместной заявке с Минском.

Максим Толстой:

Выиграли, потому что правильно преподнесли заявку, в Минске шикарная арена, вы недавно проводили ЧМ, у нас шикарная арена, у вас подготовительные моменты шикарные. Вместе мы создали хорошую историю, которая всем понравилась, и за нас проголосовали. Нам есть, что показать в хоккее, мы умеем в него играть, умеем создавать хоккей.

Жители Риги:

Это хорошо для города, экономики. Я слышал, что там хороший и большой зал, где они играют, и это хорошо, когда будут полуфиналы и финалы, не надо будет далеко ездить.

В Латвии все любят хоккей, и безусловно весь наш народ очень рад, что будет чемпионат мира проходить именно у нас. Будем болеть за Латвию и Беларусь.

Так что латвийских фанов на нашей арене ожидается много. Недаром девиз минско-рижского чемпионата «Страсть. Без границ».

Яна Шипко, обозреватель:

Хоккей – это настоящая страсть для рижан. И на этих трибунах, несмотря на то, что сезон закончился, невозможно не ощущать ту энергетику, которую болельщики посылают своей команде. И сейчас «Арена Рига» готовится во второй раз через 4 года стать площадкой мирового первенства.

Рижскую арену открыли к чемпионату в 2006-м. Она на 5 тысяч меньше минской. Зато постоянно модернизируется. Сейчас здесь работают и белорусы. Выиграла тендер на установку всего светодиодного оборудования компания, которая оснащала «Минск-Арену» и «Чижовка-Арену». Самый современный видеокуб-трансформер будет меняться во время матчей. Аналогичным пока может похвастать лишь «Мэдисон-сквер-гарден».

Гиртс Крастинс, директор «Арена Рига»:

У нас меняется видеокуб, мы уже полосу поставили вокруг арены, освещение летом будем менять. До чемпионата еще 4 года, конечно, будет еще множество вещей. Мы можем поучиться у вас, и ваша арена может к нам приехать посмотреть.

Для обеих столиц чемпионат уже работает как бренд. В сети появляются ролики с интересными фактами о нашей стране. Мы отыскали драники и в центре Риги. Виктория недавно побывала в гостях в Беларуси. Вдохновилась не только кулинарными рецептами.

Виктория Малюка:

В Беларуси очень чисто и дешево. Народ отзывчивый. Люди пытаются работать за границей, чтобы не выживать, а жить.

Удорожание жизни в Латвии и пополнение в рядах эмигрантов, по мнению экспертов, сулит и новая налоговая реформа. Среди плюсов – прибыль, реинвестируемую в развитие, освободят от налогов. Ведь из-за этого латвийский бизнес сейчас регистрируется в соседней Эстонии. При этом по прогнозам, повышение минимальной зарплаты обанкротит около 20 тысяч малых предприятий. Брешь в бюджете планируют восполнять за счет повышения акцизов на табак, алкоголь и бензин. На фоне наболевшей темы бастуют и уезжают за рубеж врачи.

Нормундс Гростиньш, политолог, член правления «Европейского альянса за свободу»:

Самый примитивный вариант – увеличить ставки налогов, врачи недовольны, что мало финансирования, люди недовольны, что много финансирования уходят на военные нужды, хотя видно, что закупается много техники под видом военной тайны – металлолома. Мы тратим деньги, чтобы принимать иностранных военных, создавать для них условия. Это миллионы и миллион. Экономическое состояние Латвии оставляет желать лучшего, надо думать, с кем дружить, где зарабатывать. Беларусь – идеальный партнер. Остается создать соответствующие условия, чтобы белорусские партнеры, китайские партнеры хорошо себя здесь чувствовали, понимали стабильность налоговой системы.

С белорусско-китайским индустриальным парком уже договорился сотрудничать Вентспилсский порт. Айварс Лембергс – не только бессменный мэр Вентспилса, но и успешный латвийский миллионер всерьез нацелился на сотрудничество с «Великим камнем». Для логистики порт готов предоставить самые выгодные условия. Конкурентов – речные ворота Клайпеды и Риги – они давно опередили по глубине фарватера.

Айварс Лембергс, председатель Вентспилсской городской думы:

«Большой камень» мы рассматриваем для выхода на Скандинавию. Большой камень – это другой вид грузов, возможно, что понадобится предторговая подготовка для каких-то видов грузов, у нас для этого есть площади, транспорт, инфраструктура.

Между тем, Рига и Минск налаживают обмен продовольственный.

Максим Толстой:

Самый популярный – водка, спиртная продукция, много специализированных магазинов, где продается белорусская обувь, одежда. С завистью относимся к вашим высококачественным продуктам, у вас молоко киснет, хлеб черствеет, у нас так не происходит…

«Рижский дворик» планируется открыть на Комаровке. А белорусский – на знаменитом рижском рынке. Впрочем, здесь вкус Беларуси знают.

Вероятно, белорусские продукты представлены будут и на чемпионате мира. Ведь это то, с чем ассоциируется наша страна. А вот Кузя и Мурис – символы Риги. Коты из приюта живут в приемной мэра уже несколько лет. Эти всеобщие любимцы – самые очевидные кандидаты на талисман предстоящего чемпионата. Впрочем, здесь ждут встречных предложений от Беларуси. Ведь право принимать мировое первенство – одна победа на две страны.