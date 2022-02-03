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«Будем стараться помогать всем». В Глубоком открыли кабинет КТ

03 февраля 2022 07:32
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Новости Беларуси. Высокотехнологичная медицина приходит в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области начинает работу еще один многопрофильный медицинский центр.  

«Будем стараться помогать всем». В Глубоком открыли кабинет КТ-1

Его открыли на базе глубокской больницы. Здесь создают комфортные условия для пациентов. И новым шагом в развитии стало приобретение аппарата компьютерной томографии.  

«Будем стараться помогать всем». В Глубоком открыли кабинет КТ-4

Пользоваться услугами КТ смогут жители Глубокского, Докшицкого и Шарковщинского районов. Теперь пациентам не придется ездить на исследования в Полоцк, Витебск или Минск. Медоборудование приобретено за счет средств бюджета.  

«Будем стараться помогать всем». В Глубоком открыли кабинет КТ-7

Марина Ралович, рентген-лаборант кабинета КТ Глубокской ЦРБ:  
Меня очень это все заинтересовало, новые методы исследования, поэтому было очень интересно. Прошла обучение на базе Полоцкого медицинского колледжа. Работа у нас будет проходить в круглосуточном режиме, то есть будем стараться помогать всем.  

«Будем стараться помогать всем». В Глубоком открыли кабинет КТ-10

Компьютерная томография – один из лучших диагностических методов. Аппарат позволяют врачам максимально точно определить наличие патологии или сделать прогноз по течению заболевания.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Марина Ралович # Фотофакт

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