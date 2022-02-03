«Будем стараться помогать всем». В Глубоком открыли кабинет КТ

Новости Беларуси. Высокотехнологичная медицина приходит в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области начинает работу еще один многопрофильный медицинский центр.

Его открыли на базе глубокской больницы. Здесь создают комфортные условия для пациентов. И новым шагом в развитии стало приобретение аппарата компьютерной томографии.

Пользоваться услугами КТ смогут жители Глубокского, Докшицкого и Шарковщинского районов. Теперь пациентам не придется ездить на исследования в Полоцк, Витебск или Минск. Медоборудование приобретено за счет средств бюджета.

Марина Ралович, рентген-лаборант кабинета КТ Глубокской ЦРБ:

Меня очень это все заинтересовало, новые методы исследования, поэтому было очень интересно. Прошла обучение на базе Полоцкого медицинского колледжа. Работа у нас будет проходить в круглосуточном режиме, то есть будем стараться помогать всем.