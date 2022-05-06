«Будем решать и в судебном порядке». Кухарев о работе с долгостроями

Новости Беларуси. В центре столицы непозволительно иметь долгострои и замороженные объекты. О необходимости оперативно находить решение по подобным проблемным вопросам заявил Президент Беларуси 6 мая во время встречи во Дворце Независимости с ответственными за положение дел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев пояснил журналистам, что работа с такими сложными объектами ведется на постоянной основе. За 2021 год в эксплуатацию было введено около сотни долгостроев, что касается крупных проектов, о которых шла речь на встрече с главой государства, у Мингорисполкома есть решение. Призывать к сотрудничеству подрядчиков будут через суд.