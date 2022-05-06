Прямой эфир

«Будем решать и в судебном порядке». Кухарев о работе с долгостроями

06 мая 2022 13:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре столицы непозволительно иметь долгострои и замороженные объекты. О необходимости оперативно находить решение по подобным проблемным вопросам заявил Президент Беларуси 6 мая во время встречи во Дворце Независимости с ответственными за положение дел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев пояснил журналистам, что работа с такими сложными объектами ведется на постоянной основе. За 2021 год в эксплуатацию было введено около сотни долгостроев, что касается крупных проектов, о которых шла речь на встрече с главой государства, у Мингорисполкома есть решение. Призывать к сотрудничеству подрядчиков будут через суд.

«Будем решать и в судебном порядке». Кухарев о работе с долгостроями-1

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Это будут различные подходы, которые сегодня в том числе мы будем решать и в судебном порядке, чтобы инвестор более активно определился по дальнейшей судьбе объектов: или он его будет достраивать, или в соответствии с судебными решениями будут приниматься соответствующие решения.

Лукашенко о долгостроях: «Не может в центре Минска, на главном проспекте за забором стоять непонятно что» – подробнее здесь

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: я не исключаю, что нам, трём славянским народам, придётся защищать целостность Украины
06 мая 2022 12:51

Лукашенко: я не исключаю, что нам, трём славянским народам, придётся защищать целостность Украины

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?
06 мая 2022 11:57

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»
06 мая 2022 11:48

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»