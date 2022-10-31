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Брусья, боксёрские груши и тренажёры. Чем ещё оборудована многофункциональная спортплощадка в Мачулищах?

31 октября 2022 14:21
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Новости Беларуси. Многофункциональная спортивная площадка открылась в городском поселке Мачулищи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Брусья, боксёрские груши и тренажёры. Чем ещё оборудована многофункциональная спортплощадка в Мачулищах?-1

Она находится у здания центра культуры и досуга по улице Героев. Здесь различные силовые тренажеры: брусья, рукоходы, боксерские груши. Также установлены баскетбольные кольца. Заняться спортом сюда приходят взрослые и дети. Проводятся уроки физкультуры и занятия по секциям. Площадка появилась в рамках республиканского социального проекта «Спорт для всех».  

Брусья, боксёрские груши и тренажёры. Чем ещё оборудована многофункциональная спортплощадка в Мачулищах?-4

Александр Воногель, заместитель председателя Минского районного физкультурно-спортивного клуба «Урожай»:
Целью этого масштабного социального проекта является поддержка и пропаганда здорового образа жизни. Площадка объединяет силовые тренажеры, которые в доступе без подготовки, человек может прийти, установить себе определенный вес по своим физическим возможностям.

Брусья, боксёрские груши и тренажёры. Чем ещё оборудована многофункциональная спортплощадка в Мачулищах?-7

Александр Сапачев, сотрудник Минского районного физкультурно-спортивного клуба «Урожай»:
Появился кружок по боксу, в который вошли взрослые люди, сейчас подключаются и дети. Некоторые сейчас занимаются, здесь кружок насчитывает на базе ФСК «Урожай» минский, наверное, 8 человек.

Также планируют провести реконструкцию футбольного поля, где появятся новые беговые дорожки, трибуны и помещения для переодевания.

# Государственная политика в области спорта # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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