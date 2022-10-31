Брусья, боксёрские груши и тренажёры. Чем ещё оборудована многофункциональная спортплощадка в Мачулищах?

Новости Беларуси. Многофункциональная спортивная площадка открылась в городском поселке Мачулищи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она находится у здания центра культуры и досуга по улице Героев. Здесь различные силовые тренажеры: брусья, рукоходы, боксерские груши. Также установлены баскетбольные кольца. Заняться спортом сюда приходят взрослые и дети. Проводятся уроки физкультуры и занятия по секциям. Площадка появилась в рамках республиканского социального проекта «Спорт для всех».

Александр Воногель, заместитель председателя Минского районного физкультурно-спортивного клуба «Урожай»: Целью этого масштабного социального проекта является поддержка и пропаганда здорового образа жизни. Площадка объединяет силовые тренажеры, которые в доступе без подготовки, человек может прийти, установить себе определенный вес по своим физическим возможностям.

Александр Сапачев, сотрудник Минского районного физкультурно-спортивного клуба «Урожай»:

Появился кружок по боксу, в который вошли взрослые люди, сейчас подключаются и дети. Некоторые сейчас занимаются, здесь кружок насчитывает на базе ФСК «Урожай» минский, наверное, 8 человек.

Также планируют провести реконструкцию футбольного поля, где появятся новые беговые дорожки, трибуны и помещения для переодевания.