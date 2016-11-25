БРСМ провел в Минске турнир по боулингу для передовиков жатвы

Новости Беларуси. Областной турнир по боулингу среди молодежных лидеров жатвы прошел в столице.
За звание победителя боролись 22 команды.
Таким образом решили поздравить передовиков области Минская областная организация «БРСМ» и областное объединение профсоюзов. Конкурсантам нужно было не только проявить свои спортивные способности, но и показать умение быть командой. Кстати, с этим проблем тоже не было – слаженно работать молодежи не привыкать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2016 году в уборочной кампании участвовало более 400 молодежных экипажей и 250 молодых водителей.
Андриан Савич, старший комбайнер экспериментальной базы «Натальевск» Червенского района:
Приятно поработать, сил много отдать, а потом… Хорошо что нас не забывают, приглашают на такие мероприятия. Это радостно, конечно.
Александр Кольцов, инженер сельскохозяйственного предприятия «Полочаны» Молодечненского района:
Почаще бы проходили такие мероприятия. Отдохнуть хорошо, весело.
Юрий Рогочевич, механизатор сельскохозяйственного предприятия «Подберезье» Воложинского района:
Встретится с друзьями, с которыми втсречался два года назад интересно. Узнать, кто и чем сейчас занимается.
Иваг Гузан, председатель Дзержинского районного комитета профсоюза работников агропромышленных комплексов:
Мне понравилось. Я приезжаю. И сам, это здорово и интересно.
Катерина Канонович, второй секретарь Минской областной организации гражданского объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
У нас с момента основания учреждения этого турнира по боулингу есть специальный приз, это переходящий кубок. И, естественно, мы ведем учет: у кого он больше всего останавливается, задерживается. Традиционно у нас за призовые места сражаются команды Несвижа и Соилгорска.