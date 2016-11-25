БРСМ провел в Минске турнир по боулингу для передовиков жатвы

Новости Беларуси. Областной турнир по боулингу среди молодежных лидеров жатвы прошел в столице.

За звание победителя боролись 22 команды.

Таким образом решили поздравить передовиков области Минская областная организация «БРСМ» и областное объединение профсоюзов. Конкурсантам нужно было не только проявить свои спортивные способности, но и показать умение быть командой. Кстати, с этим проблем тоже не было – слаженно работать молодежи не привыкать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2016 году в уборочной кампании участвовало более 400 молодежных экипажей и 250 молодых водителей.

Андриан Савич, старший комбайнер экспериментальной базы «Натальевск» Червенского района:

Приятно поработать, сил много отдать, а потом… Хорошо что нас не забывают, приглашают на такие мероприятия. Это радостно, конечно.

Александр Кольцов, инженер сельскохозяйственного предприятия «Полочаны» Молодечненского района:

Почаще бы проходили такие мероприятия. Отдохнуть хорошо, весело.

Юрий Рогочевич, механизатор сельскохозяйственного предприятия «Подберезье» Воложинского района:

Встретится с друзьями, с которыми втсречался два года назад интересно. Узнать, кто и чем сейчас занимается.

Иваг Гузан, председатель Дзержинского районного комитета профсоюза работников агропромышленных комплексов:

Мне понравилось. Я приезжаю. И сам, это здорово и интересно.

Катерина Канонович, второй секретарь Минской областной организации гражданского объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

У нас с момента основания учреждения этого турнира по боулингу есть специальный приз, это переходящий кубок. И, естественно, мы ведем учет: у кого он больше всего останавливается, задерживается. Традиционно у нас за призовые места сражаются команды Несвижа и Соилгорска.