"Бронзового солдата" поселили на военном кладбище

В Таллинне вновь откроют памятник "Бронзовый солдат". Теперь желающие смогут его увидеть на военном кладбище.Эстонские власти решили продемонстрировать, что они заодно с Европой, и призвали соотечественников, воевавших на обеих сторонах, к примирению. Правда, в заявлении официального Таллинна говорится, что освобождение от фашизма стало для Эстонии "заменой одного насильственного режима другим". В стране окончание войны отмечают как всегда на европейский манер - сегодня, 8 мая. Этот день там называется Днем памяти жертв павших. Официальные российские представители отказались принять участие в торжествах.