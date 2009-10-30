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Бродячие кошки захватили пустующий дом в Род-Айленде

30 октября 2009 12:24
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Уже более месяца жители одного из районов Провиденса, столицы штата Род-Айленд, страдают от нашествия диких кошек, которые вселились в заброшенный дом. Десятки животных, нашедших себе приют в бесхозном жилище, навещают и соседние домовладения.

Жители улицы, на которой расположен «кошкин дом», жалуются на неудобства, причиняемые неожиданным соседством, и опасаются за своих домашних животных. Вызванный сотрудник службы по контролю за дикими животными заявил, что не в состоянии ничем помочь, так как он не имеет права войти в занятый кошками дом без разрешения его законного владельца, которого пока не удалось отыскать.

Отмечается, что бродячие кошки являются переносчиками опасных инфекций, а кроме того быстро размножаются: одна пара может произвести за один сезон размножения почти сотню котят, с учетом того, что они достигают полового созревания в четыре месяца.

Когда и если бродячих кошек-сквоттеров удастся поймать, то их отправят в различные приюты и ветеринарные клиники, передает Lenta.ru.

# общество

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