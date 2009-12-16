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British Airways судится со своими сотрудниками

16 декабря 2009 11:36
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Сегодня в Лондоне в экстренном порядке проведут первое заседание.Авиакомпания обвиняет профсоюз в нарушениях при вынесении решения о забастовке. Этот шаг — последняя попытка предотвратить 12-дневную стачку. В самый напряженный для авиации период с 22 декабря по 2 января на работу не выйдут 80% персонала. Так они выступают против планов British Airways сократить часть сотрудников. По предварительным подсчетам, забастовка отразится примерно на 20 миллионах пассажиров.
# общество

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