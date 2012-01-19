Британские военные обвиняются в совращении афганских детей

Министерство обороны Великобритании по данному факту уже начало расследование.



Двое военнослужащих в звании сержанта и рядового подозреваются в сексуальных домогательствах к 10-летним девочке и мальчику. Военные показывали своим сослуживцам видеозаписи педофильской направленности, на которых были запечатлены сцены развращения детей.



Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что правительство страны крайне возмущено ростом в последнее время случаев безнравственного поведения среди иностранных солдат.



За время боевых действий в Ираке и Афганистане служащие британских ВС впервые обвиняются в совращении малолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.