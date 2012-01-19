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Британские военные обвиняются в совращении афганских детей

19 января 2012 12:14
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Министерство обороны Великобритании по данному факту уже начало расследование.

Двое военнослужащих в звании сержанта и рядового подозреваются в сексуальных домогательствах к 10-летним девочке и мальчику. Военные показывали своим сослуживцам видеозаписи педофильской направленности, на которых были запечатлены сцены развращения детей.

Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что правительство страны крайне возмущено ростом в последнее время случаев безнравственного поведения среди иностранных солдат.

За время боевых действий в Ираке и Афганистане служащие британских ВС впервые обвиняются в совращении малолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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