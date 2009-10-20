Британские власти не стали депортировать боливийца, узнав о живущей у него английской кошке

Исключительный прецедент в сложной судебно-правовой практике Великобритании.

Белая английская кошка помогла иммигранту из Боливии, которого хотели депортировать на родину, передает NEWSru.com. Британский МИД уже проинформировал боливийца о необходимости покинуть территорию Соединенного Королевства по истечении у него 4-летней визы.

Представители внутриполитического ведомства, как пишет британская пресса, были потрясены, когда нарушитель оспорил этот вердикт в Трибунале по иммиграции и предоставлению убежища. Согласно заявлению истца, в случае отъезда из Великобритании он «оставит сиротой свою кошку, что нарушает его права человека».

Боливиец сообщил, что вместе с подругой он держит домашнее животное. Это свидетельствует о том, что он полностью обустроился в Великобритании и привержен обязательствам по отношению к животному.

В связи с этим британский судья отверг апелляцию МВД и вынес решение в пользу иммигранта. При этом он наложил запрет на обнародование имени боливийца и даже кошки в интересах защиты тайны личной жизни.