Британские учителя напугали школьников крушением НЛО

Как ожидалось, история с падением НЛО и похищением пришельцами одной из учительниц должна была помочь развить воображение учеников.

Чтобы сделать приуроченную к Дню всеобщего письма инсценировку реалистичнее, учителя раскидали по территории школы имитации обломков космического корабля и огородили место происшествия, а также позаимствовали у местной полиции «мигалки» и сирены.

Однако вместо интереса сообщение об упавшем НЛО и похищенной учительнице вызвало у школьников страх. Как сообщает издание, некоторые из учеников, узнав о пропаже учительницы, расплакались, а один 9-летний мальчик, живущий неподалеку от школы, не мог заснуть в течение нескольких дней, потому что боялся, что пришельцы похитят его.

По мнению учителей, история с НЛО должна была заставить учеников вести собственное расследование похищения и написать фантастический рассказ, сообщают информагентства.