Британские полицейские имитируют грабежи, чтобы приучить граждан к бдительности

В Великобритании разразился скандал вокруг полицейских мер по профилактике преступлений. Чтобы проучить беспечных граждан, хитроумные «бобби» стали сами проникать в дома добропорядочных англичан и создавать видимость ограбления.

Офицеры полиции города Эксетер (графство Девоншир) решили помочь грабителям держать местных жителей «в тонусе». Теперь стражи порядка сами проникают в дома граждан через приоткрытое окно, а иногда даже вскрывают замок и входят в жилище через дверь. Затем полицейские оставляют знаки своего присутствия и удаляются, пишет газета The Daily Mail.

В чужом доме сотрудники полиции ищут ценности, оставленные беспечными хозяевами на виду, и складывают их в специальную «воровскую сумочку». Обычно добычей таких «инспекторов» становится iPod, ноутбук, мобильник или кошелек, оставленный впопыхах владельцем. Правда, собранную поклажу сознательные стражи порядка не берут с собой, а оставляют на месте «преступления». Перед уходом офицеры полиции оставляют и извещение, в котором пишут о потенциальном риске кражи. Послание советует хозяевам тщательнее соблюдать меры предосторожности: в частности, проверять перед уходом, насколько надежно затворены двери и закрыты окна.

Беспрецедентная профилактическая операция проводится уже месяц. За это время «нападениям» стражей порядка подверглись около 50 жилищ британцев. Однако далеко не все граждане и эксперты по достоинству оценили такую заботу со стороны правоохранительных органов.

Например, домовладелец Майк Парсонс даже заговорил о формировании в «старой доброй Англии» полицейского государства. По его словам, рано или поздно проказливые «бобби» сами нарвутся на неприятности, когда кто-то из жильцов примет их со страху за настоящих грабителей. Парсонс полагает, что при очередном взломе дома полицейские могут не заметить присутствия хозяина на втором этаже. А тот, услышав шум, спустится вниз и нападет на них на законных основаниях, защищая имущество. С мнением Парсонса солидарны и юристы, которые считают происходящее опасным прецедентом, поскольку ордера на проникновение в чужое жилище у полицейских в данном случае нет.

Кроме того, полисменов могут обвинить в краже, если после их незаконного визита хозяева недосчитаются по каким-то причинам своего имущества. Если же владелец, находившийся дома, окажет полицейскому вооруженный отпор, то привлечь гражданина к уголовной ответственности за нападение на стража порядка будет непросто. В данном случае юристы могут квалифицировать произошедшее как несанкционированное вторжение на чужую территорию с последующей самообороной.

Пока эти спорные с точки зрения последствий и курьезные профилактические операции проводятся полицейскими двух графств – Девоншир и Корнуолл. Стражи порядка оправдывают свои действия тем, что в последнее время в районе Сент-Джеймс в Эксетере участились случаи нападений «домушников», причем обычно грабежи совершаются в студенческих общежитиях. Сержант полиции Энди Нордквист уверяет, что администрация университета поддержала скандальную полицейскую инициативу. Более того, «ограбленные» полицией беспечные владельцы тоже восприняли такое предупреждение с пониманием и благодарностью. Сержант уверяет, что до сих пор в полицию не поступило ни одной жалобы от «пострадавших», пишет NEWSru.com.