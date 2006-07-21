Британские натуралисты интересуются фауной и флорой Беларуси

В Березинский биосферный заповедник, чтобы познакомиться с белорусской природой, приедет группа натуралистов-любителей из Великобритании. Как сообщил его директор, в экотуре, который начнется 24 июля, будут участвовать 14 британцев. На протяжении недели научные сотрудники заповедника и охотоведы проведут с натуралистами экскурсии по лесам и болотам, покажут естественные места обитания животных и птиц.

Туристы высказали пожелание, в первую очередь, увидеть лосей, кабанов, бобров, летучих мышей. Уже известно, что британская компания-туроператор готова собрать еще одну группу любителей природы с туманного Альбиона для поездки в Беларусь.